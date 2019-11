Tim Douwsma wol súksesnûmer gau útbringe

Douwsma stie yn de finale fan it telefyzjeprogramma, mei it nûmer 'Someone You Loved' fan Lewis Capaldi. Hy is al dwaande mei de opnames. Binnen in dei soe de ferzje fan Douwsma beskikber wêze kinne foar it publyk, seit er.

"Ik bin no yn de studio om it op te nimmen. We wolle it sa gau as mooglik útbringe. We ha safolle reaksjes hân, dat is geweldich!"

Douwsma hat wikenlang geheim hâlde moatten dat hy meidie oan it programma. "Freonen en famyljeleden fregen fanôf it begjin al oft ik it wie, yn it noashoarnpak. Ik ha it hieltyd ûntkend."

"Fannewike wie ik op in basisskoalle. Dêr fregen de bern: 'Meneer, bent u de neushoorn?' Ik bin hiel bliid dat ik it no bekend meitsje kin."