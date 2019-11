Michelle de Jong iennige Friezinne mei wrâldbekerticket op 500 meter

Lykas de 1500 meter fan freed dominearre Ter Mors sneon de 500 meter. Se ride as iennige ûnder de 38 sekonden: 37,99. As twadde einige Sanneke de Neeling, rydster foar it Gewest Fryslân, yn 38,25. Michelle de Jong waard tredde yn 38,25. Jutta Leerdam en Dione Voskamp rieden nei it fjirde en fiifde plak.

Letitia de Jong falt krekt bûten de top fiif. Har 38,41 is goed foar it sechde plak. Foar Janine Smit binne de druven noch soerder. Ferline jier waard se noch Nederlânsk kampioen op de 500 meter. No wurdt se fiiftjinde.