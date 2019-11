Mariniers traine lâns Alvestêderûte foar rekôr speedmars

Se dogge dit net allinnich omdat it in earekwestje is, mar der wurdt ek jild ynsammele foar sike kollega's. André Bek fan de organisaasje: "We hebben één collega die heel hard een hele dure behandeling nodig heeft om enigszins zijn leven te verlengen."

Heldedom

Fierder smyt it ek in soad trainingsgegevens op. Tweintich mariniers oefenje foar de speedmars en de acht meast fitte minsken dogge ynkoarten in oanfal op it rekôr. Under de dielnimmers binne ek Friezen en it feit dat in part fan de oefenrûte by de Alvestêderûte delgiet, wie ek in reden om yn Fryslân te trainen. Beks: "Daar zit heel veel heldendom aan vast en daar voelen de mariniers zich graag toe aangesproken."