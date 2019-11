HEA! Jeen Bekkema is 'oan 'e lette kant'

Je binne nea te âld om je ambysjes wier te meitsjen yn it libben. Dat bewiist Jeen Bekkema (77) fan Warns mar wer ris. Koartlyn brocht er syn alderearste cd 'Oan 'e lette kant' út, mei in hiel bysûnder en selsskreaun ferske. "Muzyk kin je helpe as in soarte fan terapy om saken út it libben in plakje te jaan."