Hûndert keunstners eksposearje op It Amelân

Yn it begjin waard der noch wol skeptysk dien oer in evenemint yn novimber op it eilân, mar nei 23 kear hat de Keunstmoanne in fêst plak ferovere op It Amelân, seit Gitte Brugman fan de organisaasje.

"Alle ûndernimmers hawwe it omearme, musea dogge mei en yn in soad appartemintekompleksen is keunst te sjen. It is eins grutter wurden en ek it publyk is groeid." Fierder is der keunst te finen yn tsjerken, hotels en bûtendoar.