Bern kontrolearje op reekmelders: wat docht Kollumersweach oan brânfeilichheid?

Kollumersweach hat yn it ferline te krijen hân mei in ferskaat oan brannen. De bern binne troch de brânwacht oplaat ta 'brân-speurneuzen'.

Pluzefilter en reekmelders

De bern fan De Stapstien ha fan de brânwacht in tsjeklist meikrigen om in goeie kontrôle út te fieren. "We sille it hûs kontrolearje. Op reekmelders, en oft it wol feilich is yn de meterkast. Dat der gjin dingen lizze dy't der net heare", fertelt ien fan de bern. "En ek dat se de plúskefilter fan de waskdrûger wol skjin meitsje eltse kear nei in waskbeurt."