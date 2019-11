Elfstedenhal sneon wer iepen foar reedriders, stikkene motoaren ferfongen

De stikkene motoaren binne yn de nacht fan freed op sneon ferfongen troch nije. Der wurdt noch ûndersocht wêrom't de âlde motoaren stikken gien binne, seit direkteur Klaas Siderius fan de Elfstedenhal.

It iis is no wer op folle sterkte en reedriders kinne fan 11.00 oere ôf telâne yn de iishal.