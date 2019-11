Danny Noppert wint by debút op World Series Finals yn Amsterdam

De earste leg gie nei tsjinstanner Jeffrey de Zwaan. Yn de folgjende pakte Noppert út mei in 180'er, mar troch trije miste darts op de dûbel koe De Zwaan him fuortendaliks brekke. De Jouster pakte lykwols wol de tredde leg werom en makke dêrnei lyk mei in 138-finish. Krekt foar it skoft liet Noppert twa darts lizze om op foarsprong te kommen, wêrnei't De Zwaan mei syn lêste pylk tops fûn.

Sterke slotfaze

Noppert kaam goed út de break en pakte fuort twa legs achterelkoar. By in 4-3 foarsprong foar de Jouster miste hy mar krekt in finish fan 167, mar fia dûbel acht kaam hy op ien leg fan de oerwinning. Mei syn tredde 180'er en dûbel sechtjin fersekere Noppert him fan de twadde ronde.

Dy twadde ronde wurdt sneontejûn spile. Twafâldich wrâldkampioen Gary Anderson is dan de tsjinstanner fan Danny Noppert.