Cambuur spilet lyk tsjin NEC, mar: "Wy steane noch boppe-oan, geweldich!"

Doke Schmidt kaam nei tweintich minuten op it fjild, yn plak fan de blessearre Jordy van Deelen. "De reden waarom is niet leuk, laat dat duidelijk zijn. Maar dan moet ik er staan, zo werkt het." Schmidt hie net iens tiid foar in warming-up. "Je gaat er niet vanuit dat er voor rust iemand geblesseerd raakt, ik had niet veel tijd om een warming-up te doen, dan is het niet makkelijk om er dan meteen te staan."

Schmidt makke foar it earst minuten yn it eigen stadion. "Ik ben wel blij dat ik thuis minuten heb kunnen maken, maar het gaat om het team. Ik ben wel wat teleurgesteld dat we thuis niet hebben gewonnen, want voor een thuiswedstrijd is dat altijd het doel," sei de ferdigener.

As in gelok by in ûngelok spile ek De Graafschap lyk, dus bliuwt Cambuur koprinner. "Maar je kan het ook een gemist kans zien," aldus Schmidt.