Schulting ferbetteret har Nederlânsk rekôr op de 1.000 meter, Breeuwsma falt

Breeuwsma falt

By de manlju foel Daan Breeuwsma op de 1500 meter. Hy waard oantikt troch Oleh Handei út Oekraïne. Itzhak de Laat kaam as twadde oer de finish en pleatste him foar de heale finale. Hy gie net troch op de 500 meter. Op de 1000 meter waarden Breeuwsma, Dennis Visser en Jasper Brunsmann útskeakele.

Relays

Breeuwsma, De Laat, Schulting en Lara van Ruijven pakten it twadde plak op de mixed relay en giene dêrmei troch nei de heale finale op sneon. En dat jildt ek foar de frouljusploech (mei Van Ruijven, De Vries, Schulting en Yara van Kerkhof) en de manlju (Visser, De Laat en Breeuwsma en Dylan Hoogerwerf).