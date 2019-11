Drachster Boys foarby OS Lusitanos

Drachtster Boys begûnen goed en kamen al nei fjouwer minuten op foarsprong. Jessie Prijs skeat op de peal, mar Daphne de Jong koe de rebound wol binnenwurkje.

Goed fiif minuten letter wie it ek 0-2. Ditkear joech Prijs de bal ôf op De Jong, dy't de 0-2 binnen sjitte koe.

Nei it skoft waard Lusitanos in oantal kear gefaarlik út de counter, mar ta skoaren kamen de Amsterdammers net. Dat slagge Drachtster Boys wol, fiif minuten foar tiid. In ien-twa tusken Prijs en Esther van Toledo waard troch Van Toledo binnensketten.