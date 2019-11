Doelpuntleas lykspul foar Cambuur tsjin NEC

Cambuur wie yn de earste helte de boppelizzende ploech. De earste kâns wie dan ek foar de Ljouwerters, fia Jamie Jacobs, dy't de bal yn it strafskopgebiet krige, mar syn ynset yn de koarte hoek wie maklik te pakken foar NEC-keeper Mattijs Branderhorst. Nei tweintich minuten moast ferdigener Jordy van Deelen it fjild ferlitte mei in blessuere, hy waard ferfongen troch Doke Schmidt.

Jonathan Okita kaam nei in healoere tichtby in goal foar NEC. Hy draaide nei binnen en besocht de bal yn de koarte hoeke te lizzen, mar it skot rôle yn it sydnet. Cambuur krige dêrnei in grutte kâns fia Mees Hoedemakers, dy in pear sintimeter foarlâns skeat. Ek Jamie Jacobs waard gefaarlik, mar hy hie nei in ien-twa tefolle tiid nedich om te sjitten.