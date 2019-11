Foarsitter Olijve stapt fuortdaalks op by VV Bûtenpost

Paul Olijve leit syn funksje as foarsitter fan VV Bûtenpost fuortdaalks del. De foarsitter fan de fuotbalklup soe al fuort, mar hy hie wol oanjûn te bliuwen oant der in ferfanger wie. Neffens Olijve hat in 'bepaalde instantie' syn wille as frijwilliger nei nulpunt brocht. Hy hat him goed 40 jier ynset foar de klup en neffens him hat syn ôfskie ek neat mei de leafde foar de klup te krijen.