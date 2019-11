Gjin moaie earste helte foar SC Hearrenfean, froulju wol mei winst nei hûs

Yn it earste kertier fan de wedstriid koe ADO Den Haag de measte druk sette. Dêrnei liken de frjoulju fan Hearrenfean wol wat mear op de oare helte fan it fjild te kommen, mar it bleau dreech. ADO krige in pear goeie kânsen. It wie dreech foar de froulju fan de Fryske ploech om de bal te behâlden en kânsen te kreëarjen.

Nei in goed heal oere sette Chasity Grant de thísploech op foarsprong, en stie it 1-0 foar ADO. SC Hearrenfean sit oant it skoft ta net lekker yn de wedstriid. Yn de earste helte slagge it harren net om kânsen te pakken.

Twa goals binnen ien minút

Nei in oere spyljen feroare it tij ynienen, SC Hearrenfean gie mear druk setten en Suzanne Admiraal koe de lykmakker meitsje. Amper in minút letter slagge it SC Hearrenfean op 'e nij: Quinty Sabajo makke de 2-1 foar Hearrenfean fia de binnenkant fan de peal.

De trainer fan SC Hearrenfean besleat om Laura Strik fan it fjild te heljen en har om te ruiljen foar Kerstin Casparij. Ek Dana Philippo en Quinty Sabajo binne der letter út helle, dêr kamen Wiëlle Douma en Elise Meijerink foar werom.

In kertier foar de ein fan it spul krige Tiny Hoekstra noch in moaie sjitkâns krekt bûten it sechtjin-metergebiet, mar in doelpunt is dit net wurden. ADO Den Haag makke it har ûnnedich dreech. De Feanster froulju slagge it krekt net om it goal te berikken mei in frije traap en corner. It makke lykwols neat, de froulju hawwe de wedstriid wûn.