Floranus begjint wer as linksback: Woudenberg tsjin ADO wer op de bank

Mitchell van Bergens is dwaande oan in goed seizoen. Hy skoarde twa kear en joech trije assists. Toch is hy kritysk. "Het moet nog wel beter. De laatste wedstrijden is het iets minder en ik moet meer scoren." Van Bergen komt út Oss, is in Brabânner, mar hat it goed nei syn sin yn Fryslân. "Friezen zijn niet arrogant. Dat bevalt me wel. Eerder trok ik veel op met Sam Lammers (no by PSV, red.), maar nu heb ik een vriendin. Het bevalt me goed in Heerenveen."