Anema ferrast mei wrâldbekerticket op 1.500 meter, lykas De Jong en Wüst

Ter Mors ride de rapste tiid fan 1.55,22 en wie dêrmei 76 hûndertsten rapper as de nûmer twa De Jong, dy't finishte yn 1.54,98. Wüst einige yn in tiid fan 1.55,09, noch foar nûmer fjouwer Melissa Wijfje. Dy rydt foar it Gewest Fryslân en mei dus ek it wrâldbekersirkwy yn.