Jesper Hospes grypt njonken wrâldbekerticket op 500 meter

Mei in iepening fan 9.76 sette Hospes, sa as we fan him wend binne, in knappe earste hûndert meter del. Mar oan de ein fan de earste bocht rekke hy efkes mei syn linkerhân it iis. Hy wûn syn rit dêrnei noch wol fan Gerben Jorritsma, mar seach tefolle riders ûnder syn tiid dûken.