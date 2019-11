In nij Frysk Biografysk Ynstitút moat Fryske libbensferhalen fuortbringe

Der moat in Frysk Biografysk Ynstitút komme. Dat is alteast it plan fan Tresoar, Historisch Centrum Leeuwarden, it Biografie Instituut fan Ryksuniversiteit Grins en útjouwerij Bornmeer-Noordboek. Om sa'n ynstitút op te rjochtsjen wolle sy in gearwurkingsferbân oprjochte, foarearst ûnder superfyzje fan it Biografie Instituut. Doel: it finansierjen en begelieden fan biografyen fan Friezen.