Ekstra ynspeksje F-35 fanwege blusskom-ynsidint

Der siet noch skom yn de slang, neidat de brânwacht yn aksje kaam wie by in foarsoarchslanning fan in F-16. Dêrom kaam der mei de First Aircraft Arrival skom út ynstee fan wetter, der in in ferkearde knop yndrukt. Doe't de flater ûntdutsen is, is it fleantúch daalks skjinmakke.

Op dit stuit wurdt der mei fabrikant Lockheed Martin sjoen nei wat de eventuele gefolgen binne fan it fersin. It tastel hoechde noch net te fleanen, om't it sawiesa in kontrôle ûndergean soe.