Moldavyske supermerkrôvers moatte twa moanne de sel yn

Trije manlju út Moldavië hawwe freedtemiddei fan de plysjerjochter twa moanne selstraf krigen. It trijetal, twa manlju fan 19 jier en ien fan 29 jier, waard yn oktober yn Drachten oanhâlden mei de kofferbak fol stellen guod fan de Aldi. In fjirde fertochte, dy't tsientallen sûkeladerepen stellen hie, moat in moanne de finzenis yn.