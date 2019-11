Bysûnder projekt foar skipsbouwer Makkum: grut syljacht foar Sileen

It skip is 23 meter lang en 6,30 meter breed, dat is grutter as in skûtsje. Dêrmei is it in grut projekt, seit Jildou Huisman fan KM Yachtbuilders: "Voor ons is het een van de grootsten die we tot nu toe gebouwd hebben. Het keren is altijd een leuk moment, ook voor de eigenaar en de schipper." Mei twa mobile kranen wurdt it skip omkeard.

Hoe giet dat kearen? "Twee kranen leggen er twee banden omheen, aan de voor- en achterkant. Eén van die kranen tilt hem als het ware op, terwijl de ander hem naar beneden duwt. Zo wordt 'ie omgedraaid," leit Huisman út. "Voor het bouwen is dit veel gemakkelijker voor de jongens. We bouwen 'm ook altijd op een mal. Normaal gesprekken staan er mallen onder, die zijn nu al weggehaald. Daardoor kun je het schip strakker en efficiënter bouwen."

Trije funksjes

It skip wurdt makke foar in Sileen dy't it brûke wol as sylskip. Mar dat is net it iennige. "Het schip heeft eigenlijk drie functies," leit Huisman út. "Hij wordt voor een rijke Chileen, hij wil er privé mee varen. Maar hij wil ook een kans bieden aan kinderen in Chili, wat armere kinderen die niet heel veel hebben om mee te zeilen. Een schip voor een soort zeilschool dus. En er wordt mee gecharterd, zodat gasten er mee kunnen varen."

Súdpoal

It skip moat ek nei de Súdpoal farre kinne. "De vertegenwoordiger is Skip Novak, een bekende naam in de zeilwereld. Hij vaart ook met een paar andere schepen bij Chili en Patagonië. Van daaruit maakt 'ie ook tochten naar de Zuidpool. Een heel ruig en gevaarlijk gebied. Dus bijzonder om dat voor hem te mogen bouwen."