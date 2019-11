HEA! Leafde foar de radio

Yn it ramt fan de wike fan de radio sjocht Hea! nochris by Jan Bosma út Noardburgum. Hy sparret âlde radiotastellen fan it merk Philips. Bosma kin se allegearre by namme en bynamme. Yn de reportaazje út 2014 sjogge we dat de leafde foar de âlde apparaten safier giet, dat hy syn libben der alris foar weage hat.