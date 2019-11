Sander Arends nei finale yn Eckental

Yn de earste twa sets wiene der kânsen foar beide duo's. Yn de earste set pakte dat goed út foar Arends en Jebavy, mar yn de twadde set koene se gjin break meitsje. Dêrom moast in supertiebreak de beslissing bringe. Dêryn wie it ferskil net grut, mar it wie genôch om de finale te heljen.

De tsjinstanners yn de finale binne noch net bekend. Arends en Jebavy binne as earste pleatst yn Eckental. Earder yn it toernoai wûnen se al fan Hofmann en Schifris (7-5 6-3) en Sancic en Cacic (6-2 7-6).