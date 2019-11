CNV: Hartman hat sels prima posysje, memmebedriuw net

De Bruine hopet no op in goede oernamekandidaat foar Hartman. "Eentje zónder lijken in de kast, dát zou mooi zijn."

Swiere ferliezen by memmebedriuw

The Fruit Farm Group waard twa jier lyn eigener fan Hartman, mar yn dy perioade hat it nea rêstich west. Ferline jier waarden minsken dien jûn mei de krystdagen. Nei in reorganisaasje begjin dit jier like it de goede kant op te gean. "Maar voor de zomervakantie bleek de balans bij de Belgische moedermaatschappij The Fruit Farm Group ineens zware verliezen te kennen", seit De Bruine. "Geruchten die er destijds waren werden bezworen, maar hebben nu dan toch geleid tot de definitieve ondergang."

Hartman hat santich minsken fêst yn tsjinst. Sy reitsje no har baan kwyt. Dat is hiel soer, seit De Bruine. "AC Hartman bepaalt in hoge mate de werkgelegenheid rondom Sexbierum. En bij een faillissement schiet er niets over voor de werknemers. Daarom zal CNV Vakmensen opnieuw net als in december 2018 - nauwkeurig bezien of zo'n mega-ingreep correct of zelfs nodig is."

Hoop op goede trochstart

The Fruit Farm Group seit dat der al ferskate kandidaten har meld ha foar in oername fan Hartman. "Dat zou mooi zijn, omdat het bedrijf dat verdient", neffens De Bruine. "Maar dan moet ook worden voorkomen dat de werknemers met lege handen blijven zitten. Zo'n doorstart moet voor hen dan toch ook rimpelloos gaan."