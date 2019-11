"De flagge gie út foar dy F-35, mar it is wol oarlochstúch!"

In oar wie krekt wiis mei de komst fan de nije F-35 nei Ljouwert: "It jout my in feilich gefoel, it is de beskerming fan ús lân."

Fansels fûnen ek in soad minsken dat de tastellen wol in soad leven meitsje en in hiel soad jild kostje. "Ik hie it leaver oan wat oars útjûn. Oan de bejaarden of sa." In echte pasifist seach mear heil yn geweldleaze oplossingen. "Er zijn landen die zonder leger kunnen, waarom wij dan niet?"