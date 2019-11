FIDEO: Wat witte reedrydsuskes Antoinette en Michelle de Jong fan elkoar?

Se is der klear mei: altyd sjoen wurde as 'it suske fan'. Michelle de Jong wol dit reedrydseizoen sjen litte dat se ek hiel goed reedride kin, lykas har sus Antoinette. Wêr't de âldste mear de allrounder is, is de jongste de sprintster. Wat witte se fan elkoar? Yn ús rige oer de Fryske reedriders 'quizze' we diskear mei reedrydsuskes Antoinette en Michelle de Jong.