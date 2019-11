Ald-keamerhear Wegener-Sleeswijk (78) stoarn

Wegener-Sleeswijk hie ek ferskate oare funksjes yn Fryslân. Sa wie er foarsitter fan it Fries Scheepvaartmuseum en fan de oprjochting yn 2009 ôf sekretaris fan de Wurkgroep Maritime Skiednis.

De kommissaris fan de kening of keninginne dy't him it langste meimakke hat, is Ed Nijpels. "Ik heb heel warme herinneringen aan hem. Hij was een lieve man."