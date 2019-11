Tsjerkeklokken Weidum nei jierren fan stilte wer yn bedriuw

It oerwurk komt út de 16e iuw. It tsjerkebestjoer hie lange tiid net genôch jild om de gebrekken wer te meitsjen. Boppedat moasten it oerwurk en it slachwurk twa kear deis opwûn wurde troch in kertier lang oan in slinger te draaien. Dat is swier wurk en yn Weidum kinne se dêr hieltyd minder minsken foar fine.

It doarpsbelang fan Weidum, It Nut, is ferline jier mei de tsjerke úteinset om it oerwurk fan de tsjerketoer te meitsjen. Se ha jild by-elkoar krigen troch donaasjes út it doarp en ek út fûnsen. Der komt ek in automaat yn de tsjerke, om it oerwurk automatysk op te winen. It lieden fan de grutte klok sil no trije kear deis automatysk gebeure.