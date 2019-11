Finânsjes rûn: Planetarium fan Eise Eisinga wurdt foardroegen by UNESCO

Ek de provinsje Fryslân draacht ienselde bedrach by, lykas de Rykstsjinst foar Kultureel Erfgoed. Pas yn 2022 fynt dy foardracht nei alle gedachten plak. It komitee fan UNESCO moat der dêrnei dan noch oer te set.

Waadsee en Woudagemaal

As it Planetarium wrâlderfgoed wurdt, komt it yn it listje fan de Waadsee en it Woudagemaal, dy't yn Fryslân dy status al hawwe.