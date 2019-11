Nij reedrydseizoen begjint freed yn Thialf mei striid om wrâldbekertickets

De bêste Nederlânske reedriders steane dit wykein oan de start by it wrâldbekerkwalifikaasjetoernoai yn Thialf op It Hearrenfean. Dêr stride de reedriders fan freed oant en mei snein om de startbewizen foar de earste fjouwer wrâldbekers fan it seizoen. Yn prinsipe is in plakje yn de top-fiif genôch foar in ticket.