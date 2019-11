Opposysje Tytsjerksteradiel ferlit gearkomste oer begrutting: "Het is een doolhof"

Kolleezje net 'in control'

Nei't se harren punt makke hiene yn de ried, binne de opposysjeleden dus fuortgien. Se witte ek net wat de reaksje fan de koälysje is. "Ik moet de rest van de vergadering nog terugkijken", seit Scheepsma. "Maar we wilden nu echt een stevig signaal afgeven. Dit doen we niet zomaar. In de inleiding zegt het college 'It kredo is: de basis op oarder bringe, we wolle mear 'in control' komme, mar we binne der noch net'. Dat horen we de hele tijd, dat het college geen controle heeft. Dat baart ons heel veel zorgen."