Fryske inisjatyf fan fossylfrije wiken takom jier ek yn Grinslân en Drinte

Takom jier sil fan 1 oant en mei 13 juny it ferfier yn de trije provinsjes safolle mooglik duorsum wêze. Op de klimaattop yn Grins wie tongersdei it offisjele startsein foar de fossylfrije wiken.

Neffens deputearre Sietske Poepjes is it moai dat de oare provinsjes har no ek oanslute. It sil mear ympakt hawwe en derfoar soargje dat mear minsken deroan meidogge. Benammen op sosjale media wolle inisjatyfnimmers der by minsken op oantrúnje om mei te dwaan oan it fossylfrije ferkear.