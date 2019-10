Campus Fryslân moat ûnderdiel wurde fan University of the North

It tal opliedings op de Campus Fryslân is op it stuit noch beheind, mar neffens bestjoersfoarsitter Jouke de Vries is it de bedoeling dat yn de takomt flink groeie te litten. Mar dêrfoar moat earst goed besjoen wurde wêr't ferlet fan is. Boppedat moatte de opliedings fernijend wêze en noch net ergens oars ek oanbean wurde. "Dat binne de easken fan it ministearje", seit De Vries.

De Campus Fryslân is neffens him in earste, mar hiel wichtige stap yn de ûntwikkeling fan hiel Noard-Nederlân. "We binne no op in hiel soad plakken al aktyf. Net allinnich hjir yn Ljouwert, mar bygelyks ek yn Drachten, it Eems-Dollard-gebiet en yn Drinte. Dat moatte we fierder útwreidzje om sa in sterke ynnovative sektor te krijen hjir."