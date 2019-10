Goed hûndert kontrôles tidens aksjedei; meardere bekeurings

By de goed 100 kontrôles dy't útfierd binne, waard meardere kearen dumpt ôffal oantroffen. Op it wetter waarden ferskate fiskers kontrolearre, it grutste part fan harren hie alles goed op 'e oarder. Trije fiskers krigen in warskôging en tsjin seis fiskers waard in proses-ferbaal opmakke.

Ferskate soart oertrêdingen

Dêrneist kamen der noch in soad oare meldingen binnen, immen soe yllegaal ôffierd hawwe op it rioel. Dy kwestje wurdt fierder ûndersocht. In bestjoerder fan in boat krige in proses-ferbaal tsjin him opmakke, om't er te hurd fear yn de omjouwing fan Snits. In oantal oare oertrêdingen wiene yllegale beamkap, ôffal yn it opperflaktewetter, in net leechmakke oalje-ôfskieder en it ôfstekken fan yllegaal fjoerwurk. By de lêst neamde oertrêding binne de fertochten heard.

Trettjin meldingen oer bisten

Oer de hiele dei binne der trettjin meldingen binnenkaam oer bisten, ûnder oare in skiep op 'e rêch en ferwaarleazge húsdieren. Yn guon gefallen sil de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn ynkoarten weromkomme foar in neikontrôle. By ien gefal hie in persoan in hiel soad piken en dowen. Dat soarge foar in soad oerlêst yn de omjouwing. Yn oerlis mei de eigener is dêrom besletten dat de Dierenbescherming foar in grut oantal fan de bisten in nij plakje siket.