The day after op De Harkema: fjoerwurkskea op fjild en sportpark

Sfear net ferpeste litte

Foarsitter Albertus Boonstra wol foaral tinke oan it positive fan de jûn: "We ha wiken oan tarieding hân om hjir in moai feestje te organisearjen. Elkenien seit: dit healoerke kin ús sfear net ferpeste, we geane moai troch. We ha ôfsprutsen om der in feest fan te meitsjen en dat ha we dien."

Wat de finansjele skea is fan de ûngeregeldheden, wit Boonstra noch net. It fjoerwurk hat syn spoaren neilitten op it fjild, mar it is dus noch net dúdlik wat dat de klup kostet.