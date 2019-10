Kustwacht nei warskôging: net mear oer súdlike farrûte by Waadeilannen

Op basis fan de earste modelberekkeningen en basisproeven docht bliken dat de súdlike rûte - dy't de MSC Zoe ek fear - by bepaalde wyn- en golfkondysjes en tij liede kinne ta grutte kantel- en slingerbewegingen. Dêrtroch kin de feilige ôfstân tusken it skip en de seeboaiem yn gefaar komme. Grutte skippen lykas de MSC Zoe rinne it gefaar dat se de boaiem reitsje, seit de Onderzoeksraad.

MSC kiest al foar noardlike rûte

Reder MSC kiest sûnt it ûngelok mei de MSC Zoe ek foar in oare rûte nei Dútslân ta, die earder dizze moanne bliken. Se kieze foar de noardlike rûte, ek al tinke se sels dat de súdlike rûte noch wol feilich is.

De ried is noch dwaande mei it ûndersyk nei de ramp mei de MSC Zoe. Yn de maitiid wurdt it einrapport ferwachte.