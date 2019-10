Klimaattop: Wetterstof earst as duorsume enerzjyboarne yn yndustry

Diederik Samsom iepene de dei. Dat docht er yn syn nije funksje as kabinetssjef fan Frans Timmermans yn Brussel. Dy is fan klimaat- en miljeubelied. Hy seit dat de ûntwikkeling fan wetterstof as duorsume boarne fan enerzjy earst rjochte wurde moat op de yndustry en letter miskien ek op partikulier gebrûk.

En foar't it safier is, moatte der noch wol wat fragen beäntwurde wurde, fynt Samsom. "Hoe goedkoop kun je het maken? Hoeveel duurzame energie heb je tot je beschikking om het te maken? Want waterstof zelf is niets, je moet het wel eerst maken. En als je het maakt met behulp van gas, dan ben je nog steeds niet duurzaam. We moeten het maken met duurzame elektriciteit. De investeringen hier die gedaan worden, zijn omvangrijk. Dus we zullen kijken hoe snel het gaat. Europa wil daarbij helpen, maar het noorden kan dat zelf ook heel goed."