A32 by De Blesse ticht fanwegen brân yn frachtwein

Op de A32 by De Blesse hat tongersdeitemiddei in brantsje west yn in tankwein. Hoe't de brân ûntstean koe, is ûnbekend. De A32 yn de rjochting fan Stienwyk is foar in part ôfsletten. Ferkear yn dy rjochting wurdt oanret om te riden fia De Jouwer en Emmeloord. Der stiet in file fan 9 kilometer foar Wolvegea.