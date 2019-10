Arriva: alle jierren twa persint minder CO2-útstjit mei treinen

Dy hiele keten is fan it momint ôf dat de trein makke wurdt oant en mei it út bedriuw nimmen fan in trein dy't ôfdien is en it recyclejen dêrfan.

Arriva bringt it ferminderjen fan de útstjit yn byld mei in CO2-barometer. Dy kin ek foarsizze wat it effekt is fan de maatregels dy't Arriva nimt om de útstjit fan CO2 te ferminderjen.