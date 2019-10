Cambuur spilet sûnder Issa Kallon tsjin NEC

Trainer Henk de Jong fan de Ljouwerter klup: "We wolle dochs snelheid hâlde op de sydkant. Antonia kin noch net in hiele wedstriid spylje, mar dan sette we der ûnder de wedstriid in oar del. Alex Bangura kin dêr ek spylje en sels David Sambissa. Dy hat eartiids by de jongereinseleksjes fan Frankryk linksbûten spile."

Foar Antonia giet it ynpassingsproses wat rapper as tocht wie. De oanfaller is noch net hielendal wedstriidfit, mar moat no wol oan de bak. Antonia: "Ik zou langzamer gebracht worden, dan nu het geval is. Steeds wat meer minuten. Maar nu er blessures zijn gaat het wat sneller. Tegen Goes een uur en nu starten in de basis."

Neffens Antonia kin hy frij spylje, mar is der sa no en dan noch wol wat hinder fan pine oan it ankel. "Ik ga daarvoor nog een keer naar het ziekenhuis, maar tijdens het spelen heb ik er geen last van."

Henk de Jong oer de wedstriid tsjin NEC: