LIVE: Besjoch hjir hoe't de F-35 oankomt yn Ljouwert

De F-35 sil by oankomst tegearre mei syn foargongers in fly-by meitsje. It nije fleantúch makket ek noch in eigen fly-by. By oankomst fan it gefjochtsfleantúch is in seremoanje pland, wêrby't ûnder oare steatssekretaris Barbara Visser fan definsje en boargemaster Sybrand Buma fan Ljouwert sprekke sille.

Ferslach

Ferslachjouwer Hayo Bootsma is by de fleanbasis om dêr ferslach te jaan en Maaike van der Hoek is by de spottersbult om dêr de sfear te peilen. De fleanbasis hat sels ek in livestream. Dizze is fia bit.ly/F35live te folgjen.