Foar it earst yn 'e skiednis lâne tongersdeitemiddei in F-35 gefjochtsfleantúch op Fryske boaiem. It wie dêrnjonken ek foar it earst dat dizze F-35 nei Nederlân kaam. De oankomst en de seremoanje wiene live te folgjen by Omrop Fryslân. Besjoch hjirûnder de folsleine útstjoering fan tongersdeitemiddei.