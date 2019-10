De ien hie in drege tarieding troch in auto-ûngelok, de oar hie ien fan de beste simmers ea: Sven Kramer en Douwe de Vries. De ploechgenoaten fan Jumbo-Visma ride sûnt 2012 yn itselde team. It begjin gie muoisum, mar yntusken binne it maten fan elkoar. Yn diel fjouwer sjogge we tongersdei nei Sven Kramer en Douwe de Vries.