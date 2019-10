It is tongersdei Halloween. Dit feest wurdt foaral fierd yn it bûtenlân, mar ek yn Nederlân wurdt it hieltyd populêrder. By it feest hearre útholle pompoenen en grizelige figueren. Yn Earnewâld binne de bern drok dwaande om fan útholle pompoenen grizelige gesichten te meitsjen.