Grutte natuer- en miljeukontrôle yn Fryslân

"Troch alle reorganisaasjes fan de ôfrûne jierren, binne we dochs wat fierder fan elkoar ôf komme te stean", seit projektlieder Harm Reitsma fan de FUMO, de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing. Dêrom wurde der tongersdei tritich duo's op 'en paad stjoerd, gearstald út de ferskate organisaasjes dy't oan de kontrôle meidogge. It giet dan neist de FUMO ûnder oare om de plysje, Dierenbescherming, It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân.

Troch mei-inoar op 'en paad te gean, moat der mear idee oer it wurk fan oare organisaasjes ûntstean. Sadat oertrêdingen dy't net mei de eigen organisaasjes te krijen hawwe, oerdroegen wurde oan oare. Dêrtroch moat de jildende wet- en regeljouwing noch better útfierd wurde kinne.

Start yn Earnewâld

De kontrôle begûn tongersdei mienskiplik yn Earnewâld en dêrnei binne de ferskate duo's de provinsje yn gien. Dêrby sjogge se neffens Reitsma nei in breed ferskaat oan oertrêdingen, lykas it dumpen fan asbest, de yllegale kap fan beammen, fersmoarging fan it oerflaktewetter en yllegale jacht en fiskerij.

Neist Oerisel is Fryslân de iennige provinsje dêr't in mienskiplike kontrôledei hâlden wurdt.