100 jier radio: Plano's en stereo

"Plano's, dêr ha we in soad fan ferkocht." Oan it wurd is Johan Beenen. Mei him geane we dizze wike troch 100 jier radioskiednis. Syn pake John boude yn de jierren 20 fan de foarige iuw sels radio's. It famyljebedriuw Beenen bestiet noch altyd en sit ek noch altyd yn de radio's. It rike argyf fan de famylje lit de skiednis sjen fan ûnder oare 100 jier radio.