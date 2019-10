In besite oan Ljouwert is de bêste 'citytrip' fan Nederlân

De stêd Ljouwert is neffens fakânsje-beoardielingssite Zoover de bêste stêd yn Nederlân foar in 'citytrip'. De Fryske haadstêd kriget fan de toeristen in 8,6. Dat is krekt heger as oare populêre plakken lykas Grins (8,5), Amsterdam (8,5) en Assen (8,5).