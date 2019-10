Jenny Douwes: "Hoefolle oeren wy skoffelje moatte, is minder fan belang"

It hôf joech alle fyftjin A7-blokkearders deselde straf: taakstraffen fan 90 oeren. Neffens it hôf wie de blokkade fan de A7 yn novimber 2017 in kollektive aksje. Alle dielnimmers hawwe feitlik itselde oandiel hân en krije dêrom dus ek allegear deselde straf.

"Alles oer ien kaam skeard"

Dy útspraak fan it hôf hie Jenny Douwes net ferwachte. "Dat fyn ik wol ferrassend, dat it gerjochtshôf alles oer ien kaam skeard hat. Ik fyn it in prinsipeútspraak fan it hôf."

Earder easke justysje nei it heger berop noch 240 oeren wurkstaf tsjin Douwes, en ek noch in finzenisstraf ûnder betingst. Ek tsjin guon oare A7-blokkearders wie nei it heger berop in hegere straf easke.

Hoe fierder?

Oft Douwes en de oare A7-blokkearders noch trochgean en yn kassaasje gean, witte sy noch net. "Wy moatte no earst mei de advokaat oerlizze oer wat no it ferstannichst is. Der binne in hiel soad saken dy't no noch spylje en dêr't wy mei fierder moatte."