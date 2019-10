Alle A7-blokkearders yn heger berop feroardiele ta 90 oeren taakstraf

Dat jildt neffens it hôf ek foar Jenny Douwes, dy't as foaroanfrou fan de blokkearders sjoen waard. Neffens justysje hat Jenny Douwes in sintrale rol spile; sy soe de boel opstookt hawwe. It gerjochtshôf gie dêr tongersdei foar in part yn mei, mar kaam net ta in hegere of aparte straf foar Douwes.