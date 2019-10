Koerden freegje stipe fan Fryslân by beskerming tsjin Turkske oerhearsking

It ha bygelyks de Koerdyske striders west dy't mei it Amerikaanske leger IS tsjinholden ha. It fielt foar de Koerden as ferried dat Amearika har no yn 'e steek lit, de VN en NAVO de eagen der foar slute en Europa de oare kant op sjocht.

Rashwan Sabraway, dy't in Koerdysk restaurant yn Ljouwert hat, rôp dêrom alle Fryske gemeenten op om mei-inoar mei petysjes druk op Den Haag út te oefenjen om protest oan te tekenjen by de ynternasjonale machten. Mei help fan de Koerden yn hiel Nederlân, allinnich al yn Ljouwert wenje 1.500 Koerden, moat dan neffens Sabraway wat út de wei set wurde kinne.